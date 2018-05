Soldaten der Staufer-Kaserne wurden zurecht entlassen. Quelle: Thomas Warnack/dpa

Die Entlassung von Bundeswehr-Soldaten wegen ihrer Teilnahme an demütigenden Aufnahmeritualen in Pfullendorf war nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg rechtens. Jeder "Spaß" ende dort, wo er die Würde, die Ehre und/oder die körperliche Unversehrtheit verletze, hieß es in der Begründung.



Vor einem Jahr hatten Berichte aus der Staufer-Kaserne die Öffentlichkeit schockiert. Es ging in den Berichten um sexuell-sadistische Praktiken und um quälerische Rituale.