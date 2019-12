Ein Verkehrsschild "Verbot für Kraftfahrzeuge". Symbolbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Eine große Fahrverbotszone für Dieselfahrzeuge in Frankfurt am Main ist vom Tisch. Das geht aus einem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel hervor. Allerdings müssen die Stadt und das für die Luftreinhaltung zuständige Land nun prüfen, welche Wirkung kleinere Fahrverbotszonen oder die Sperrung einzelner Strecken auf den Stickstoffdioxid-Ausstoß hätten.



Der Gerichtshof verpflichtete das Land, spätestens im kommenden Jahr den Luftreinhalteplan für Frankfurt fortzuschreiben.