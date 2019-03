In einem ersten Schritt muss der klagende Verband auf der Basis der Fälle von zehn Betroffenen eine Klage bei Gericht einreichen. In einem zweiten Schritt müssen sich innerhalb von zwei Monaten insgesamt 50 Betroffene bei einem Klageregister anmelden. Andernfalls ist keine Musterfeststellungsklage möglich. Bei den klageberechtigten Verbänden gilt die Einschränkung, dass sie mindestens 350 Mitglieder oder zehn Mitgliedsverbände haben. Außerdem müssen sie seit vier Jahren registriert sein, dürfen nicht in Gewinnerzielungsabsicht klagen und nicht mehr als fünf Prozent ihrer Mittel von Unternehmen bekommen.



In Musterprozessen sollen strittige Fragen generell geklärt werden. Danach müssten Verbraucher ihre konkreten Ansprüche in einem Folgeprozess geltend machen. Es sei denn, es kommt zu einem Vergleich. Nach letzten Änderungen am Gesetzentwurf soll die Klage nun schon in erster Instanz vor den Oberlandesgerichten und nicht an den Landesgerichten verhandelt werden. Dadurch wird der Weg zum Bundesgerichtshof verkürzt. Handwerker sowie kleine und mittlere Unternehmen sollen bessergestellt werden, indem sie eigene laufende Klagen zum selben Thema aussetzen lassen können, bis das Musterfeststellungsverfahren entschieden ist.