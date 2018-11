Mehr als 20 Jahre lang hielt sich der Tunesier in Deutschland auf. 1997 kam er als Student nach Nordrhein-Westfalen, schrieb sich ein in Fächern wie Textiltechnik, Informatik, Elektrotechnik. Zunächst lebte er in Köln, dann in Bochum.



Schon 2006 wurde seine Ausweisung beschlossen. Der Anlass: Im Strafverfahren gegen eine islamistische Terrorvereinigung hatte ein Zeuge erklärt, Sami A. sei 1999 oder 2000 nach Afghanistan gereist, habe dort an einer militärischen Schulung teilgenommen und später eine Weile zur Leibgarde des Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden gehört.



Sami A. bestritt diese Anschuldigungen und beantragte Asyl in Deutschland. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen ihn musste eingestellt werden. In Bochum lebte er mit seiner Ehefrau und vier Kindern, engagierte sich in islamistischen Netzwerken.



Die Polizei überprüfte ihn nach einem speziellen System zur Erkennung von gewaltbereiten Gefährdern. In Laufe des ersten Halbjahres 2018 kam man aufgrund verschiedener Veränderungen im Lebenswandel des 42-Jährigen zu dem Schluss, man könne ihm terroristische Gewalttaten zutrauen. Im Juni bestätigte das Amtsgericht Bochum die Einstufung als Gefährder. Sami A. kam in Abschiebehaft, am 13. Juli wurde er nach Tunesien abgeschoben - zu Unrecht.

Bildquelle: ZDF