Gedenken an Brice Taton in Toulouse. Archivbild

Quelle: epa Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

Fast zehn Jahre nach der Tat hat ein Gericht in Belgrad den Mörder eines französischen Fußball-Fans zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Im September 2009 war der Toulouse-Fan Brice Taton (28) in einem Belgrader Cafe dermaßen brutal zusammengeschlagen, dass er zwölf Tage später an seinen Verletzungen starb.



Für die Tat wurde nun der ehemalige Fußball-Ultra und Anhänger von Partizan Belgrad, Dejan P. verurteilt. Der heute 38-jährige P. hatte sich nach der Tat jahrelang im Ausland versteckt.