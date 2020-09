Es ist innerhalb von wenigen Wochen das zweite Mal, dass sich ein hochrangiger polnischer Politiker öffentlich an Netflix wendet. Im November vergangenen Jahres hatte sich Regierungschef Mateusz Morawiecki in einem Brief bei Hastings über Fehler in der Serie "The Devil Next Door" beschwert. In der Dokumentarserie über NS-Konzentrationslager und die Suche nach dem Kriegsverbrecher John Demjanjuk sei insbesondere durch historisch falsche Landkarten der Eindruck entstanden, Polen sei für Konzentrationslager und darin begangene Verbrechen verantwortlich gewesen, kritisierte Morawiecki in seinem Brief, den er auf seiner Facebookseite veröffentlichte.



Netflix reagierte auf die Beschwerde und kündigte nur wenige Tage später an, die umstrittenen Landkarten mit Erläuterungen zu versehen.