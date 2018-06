Demonstration für die Freilassung von Mesale Tolu Quelle: Stefan Puchner/dpa

Der Ehemann der in der Türkei inhaftierten deutschen Journalistin Mesale Tolu soll aus der Haft entlassen werden. Ein Gericht in Istanbul habe die Freilassung von Suat Corlu angeordnet, sagte der Sprecher des in Berlin ansässigen Solidaritätskreises "Freiheit für Mesale Tolu", Baki Selcuk.



Tolu bleibe hingegen weiter inhaftiert, sagte Selcuk. Die Journalistin war am 30. April festgenommen worden. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden, beide wegen Terrorverdachts.