Iwan Golunow auf der Polizeistation.

Quelle: Dmitry Dzhulay/meduza.io/AP/dpa

Der in Moskau wegen Drogenverdachts festgenommene Investigativ-Journalist Iwan Golunow muss in Hausarrest und darf seine Wohnung zwei Monate nicht verlassen. Das entschied ein Gericht, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet. Golunow beklagte Misshandlungen der Polizei.



Der Reporter arbeitet für das kremlkritische Nachrichtenportal Meduza. Russland liegt in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 149. Zum Vergleich: Deutschland kam auf Rang 13 von 180.