heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Sechs Personen sind wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Moscheen in Christchurch (Neuseeland) vor Gericht erschienen. Der Bezirksrichter lehnte eine Freilassung gegen Kaution ab.



Zwei Männer sollen illegal Livestream-Aufnahmen des Anschlags im März verbreitet haben. Sie wurden im März in Gewahrsam genommen. Die anderen vier Personen befinden sich nicht in Haft. Ein Angreifer hatte im März 50 Besucher von zwei Moscheen erschossen und die Tat gefilmt.