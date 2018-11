Die Gerichte erkannten es als ausreichend für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord an, wenn man durch seinen allgemeinen Dienst in dem Lager die Mordmaschinerie am Laufen gehalten hat. Jens Rommel, Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von Nazi-Verbrechen in Ludwigsburg

Es sind Meilensteine in der Rechtsgeschichte: Nicht mehr die konkrete Beteiligung an einzelnen Morden muss nachgewiesen werden, wie dies zuvor gängige Praxis war. "Die Gerichte erkannten es als ausreichend für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord an, wenn man durch seinen allgemeinen Dienst in dem Lager die Mordmaschinerie am Laufen gehalten hat", sagt Jens Rommel, Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von Nazi-Verbrechen in Ludwigsburg. Im Fall Hanning sahen die Richter es zudem als erwiesen an, dass auch die verheerenden Lebensumstände bei Zwang zur Schwerstarbeit systematischen Mord bedeutet haben. "Daher kommen heute wieder mehr Beschuldigte in Betracht", sagt Rommel.