Oriol Junqueras muss weiter in U-Haft bleiben. Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Der frühere Vizeregierungschef der separatistischen Regionalregierung Kataloniens, Oriol Junqueras, und Ex-Innenminister Joaquim Forn bleiben in Untersuchungshaft. Das Oberste Gericht in Madrid lehnte die Anträge auf Freilassung ab. Sechs der insgesamt acht festgenommenen Ex-Minister der abgesetzten Regierung dürfen hingegen auf Kaution auf freien Fuß.



Die Politiker hatten um ihre Freilassung gebeten, um sich am Wahlkampf für die Neuwahlen in Katalonien am 21. Dezember beteiligen zu können.