Das Bundesverfassungsgericht hat einen Antrag der AfD-Bundestagsfraktion auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Streit um eine Beschlussfähigkeit des Bundestags abgelehnt. Die Fraktion wollte dem Bundespräsidenten untersagen lassen, drei vom Bundestag beschlossene Gesetze zu unterzeichnen.



Die AfD hatte das Gericht angerufen, weil ihr in einer Sitzung des Bundestags am 28. Juni das Feststellen der Beschlussunfähigkeit per Hammelsprung verweigert wurde. Ihrer Meinung nach waren zu wenige Abgeordnete da.