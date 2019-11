Ibrahim Miri muss wohl zurück in den Libanon. Archivbild.

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Mitglied Ibrahim Miri darf abgeschoben werden. Das Bremer Verwaltungsgericht lehnte einen Eilantrag des Inhaftierten ab.



Miri wurde von 1989 bis 2014 in Deutschland 19 Mal rechtskräftig verurteilt - unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und Drogenhandels. Im Juli wurde er in den Libanon abgeschoben. Ende Oktober tauchte er wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen.