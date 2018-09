Das Verwaltungsgericht rügte in seinem Beschluss von Anfang August, dass diese Äußerung in der Öffentlichkeit den Eindruck vermittle, dass eine abschließende Bewertung der Vorfälle in der Bremer Außenstelle durch die Staatsanwaltschaft, ein Strafgericht oder das BAMF stattgefunden habe. Dies sei jedoch nicht der Fall. Im Zusammenhang mit mutmaßlichen Rechtsverstößen beim BAMF in Bremen ermittelt die Staatsanwaltschaft der Hansestadt gegen die ehemalige Leiterin der Außenstelle sowie weitere Beschuldigte. Die Frau wies die Vorwürfe über ihren Anwalt zurück.