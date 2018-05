Der Angeklagte hatte zum Prozessbeginn ein Geständnis abgelegt. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Nach dem Sexualmord an einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen bei Freiburg ist ein Lastwagenfahrer aus Rumänien zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der 40-Jährige habe sich des Mordes und der besonders schweren Vergewaltigung schuldig gemacht, entschied das Landgericht Freiburg.



Die Joggerin war 2016 in einem Wald vergewaltigt und getötet worden. Dem Täter wird auch der Mord an einer Studentin im Jahr 2014 in Österreich zur Last gelegt.