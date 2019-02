Ein Neues Testament und eine Peitsche liegen im Linden-Museum.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Baden-Württemberg darf eine zu Kolonialzeiten geraubte Bibel und eine Peitsche an die namibische Regierung übergeben. Das entschied das Verfassungsgericht Baden-Württemberg. Es wies damit einen Antrag der Vereinigung der Nama-Stammesältesten (NTLA) zurück, die die Rückgabe verhindern wollte.



Die NTLA ist der Ansicht, dass die Gegenstände an sie und nicht an die namibische Regierung zurückzugeben seien. Nach Ansicht des Gerichts ist der Antrag unzulässig. Der Streit sei innerhalb Namibias zu klären.