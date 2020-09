Zwei Frauen protestierten gegen die Rodung, indem sie auf die Bäume kletterten. Einsatzkräfte holten die Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren von den Bäumen geholt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Sie hätten sich in sechs bis acht Meter Höhe in Grünheide zwischen zwei Bäumen befunden und mehrere Seile gespannt. Die Polizei benötigte mehrere Stunden.