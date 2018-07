An NRW-Gerichten sind noch viele vergleichbare Klagen anhängig. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Die Mindestgröße für Polizeibeamte von 1,63 Meter in Nordrhein-Westfalen ist rechtens. Das Oberverwaltungsgericht in Münster wies in einer Grundsatzentscheidung Klagen von drei Frauen aus Oberhausen, Rheinberg und Kleve zurück.



Den Frauen fehlten für die vom Land NRW festgelegte Mindestgröße teils nur wenige Millimeter. Sie müssen jetzt ihre bereits gestartete Ausbildung zu Polizeibeamten abbrechen. Die Zulassung unter Vorbehalt des Landes hatten sie sich per Gerichtsentscheidung erstritten.