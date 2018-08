Bochum hat nun eine gerichtliche Frist Sami A. zurückzuholen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Im Streit um die Abschiebung des islamistischen Gefährders Sami A. setzt ein Gericht der Ausländerbehörde in Bochum eine Frist zur Rückholung des Tunesiers. Die Behörde habe bislang "nichts Substantielles unternommen", um Sami A. zurückzuholen, so das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht.



Es drohte der Stadt auf Antrag des Tunesiers ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro an, sollte Sami A. bis spätestens kommenden Dienstag nicht zurückgeholt werden. Er war am 13. Juli abgeschoben worden.