Die Telekom muss ihre «Stream On»-Tarife ändern. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Deutsche Telekom muss ihre "Stream On"-Tarife nach einer Gerichtsentscheidung ändern oder vom Markt nehmen. Das Angebot verstoße gegen die Netzneutralität - der Datenverkehr werde also nicht wie vorgeschrieben gleichbehandelt, teilte das Oberverwaltungsgericht in Münster mit.



In dem Eilverfahren gab das Gericht der Bundesnetzagentur recht, die eine Änderung verfügt hatte. Die Telekom drosselt aktuell die Übertragungsrate in bestimmten Tarifen, wenn unterwegs Videos gestreamt werden.