Carlos Ghosn darf das Gefängnis verlassen. Archivbild

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Der in Japan in Untersuchungshaft sitzende Automanager Carlos Ghosn kommt auf Kaution frei. Die Kautionssumme beträgt eine Milliarde Yen, entschied das Bezirksgericht in Tokio. Das sind umgerechnet 7,9 Millionen Euro.



Der Ex-Chef der Autokonzerne Renault und Nissan war am 19. November in Tokio wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen worden. Zudem soll er laut Staatsanwaltschaft private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Ghosn sprach von einem Komplott gegen ihn.