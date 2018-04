Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Quelle: Violetta Kuhn/dpa

Frankreich darf einen mutmaßlich islamisch-salafistischen Imam jetzt doch nach Algerien ausweisen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hob einen kurzfristig verhängten Stopp der Abschiebung wieder auf, so ein Sprecher.



Laut der Zeitung "Le Figaro" soll der Mann unter anderem zur Tötung von "Ungläubigen" aufgerufen und gegen Juden gehetzt haben. Die Moschee, an der er gepredigt hatte, ist seit Ende 2017 geschlossen. Der 63 Jahre alte Imam befand sich zuletzt in Haft.