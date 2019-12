Bahauddin Zakariya University in Multan.

Quelle: Faisal Kareem/epa/dpa/Archivbild vom 28.01.2016

Wegen Gotteslästerung ist in Pakistan ein Universitätsdozent zum Tode verurteilt worden. In dem Urteil des Gerichts in Multan (Provinz Punjab) gegen den 33 Jahre alten Muslimen heißt es: "Es ist diesem Gericht nicht möglich, Milde walten zu lassen. Und auch im Islam ist dies nicht gestattet."



Der Dozent der Bahauddin Zakariya University war 2013 festgenommen worden, weil er blasphemische Inhalte auf Facebook verbreitet haben soll. Ein Anwalt, der ihn verteidigt hatte, war 2014 in seiner Kanzlei erschossen worden.