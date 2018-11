Eine Zeuge ist auf einer Gerichtstoilette verstorben. Symbolbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 70 Jahre alter Zeuge ist nach drei Tagen tot auf einer Toilette am Amtsgericht Kiel gefunden worden. Das bestätigte die Vizepräsidentin des Amtsgerichts, Beate Flatow. Als Konsequenz werde der Wachdienst künftig täglich alle öffentlich zugänglichen Räume kontrollieren, sagte Flatow.



Der 70-Jährige sollte am 29. Oktober in einem Prozess aussagen und wurde erst am 1. November in einer Toilettenkabine entdeckt. Die Obduktion ergab, dass der Mann vermutlich an einem Herzinfarkt starb.