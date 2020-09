Die Christusstatue in Rio de Janeiro. Archivbild

Quelle: Marcelo Sayao/EFE FILE/EPA/dpa

Nach heftigen Protesten in Brasilien soll Netflix eine umstrittene Jesus-Parodie aus dem Programm nehmen. "A Primeira Tentacao de Cristo" (Die erste Versuchung Christi) von der Satire-Gruppe Porta dos Fundos dürfe vorerst nicht mehr gezeigt werden, urteilte ein Gericht in Rio de Janeiro. Damit gab es dem Antrag einer christlichen Gruppe auf einstweilige Verfügung statt.



In dem Weihnachtsspezial wird Jesus etwa als schwul dargestellt. Politiker und Geistliche sehen in dem Film einen Angriff auf den christlichen Glauben.