Eine große Mehrheit der Befragten (78 Prozent) erwartet, dass sich mit Blick auf die weltweit drängendsten Probleme auf dem G20-Gipfel in Hamburg nicht viel bewegen wird. Nur zehn Prozent rechnen insgesamt eher mit Fortschritten bei der Lösung der anstehenden Gipfel-Themen und ebenfalls zehn Prozent glauben, dass es eher Rückschritte geben wird (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils „weiß nicht“). Dabei ist für 33 Prozent der Klimawandel das wichtigste globale Problem, für 29 Prozent steht das Thema Flüchtlinge und Fluchtursachen ganz oben, für 27 Prozent hat die Bekämpfung des Terrorismus größte Priorität und nur für sieben Prozent sind die Probleme im Bereich Weltwirtschaft und freier Handel am vordringlichsten. Das alles vor dem Hintergrund, dass 66 Prozent die wirtschaftliche und politische Lage in der Welt derzeit als besonders unsicher bezeichnen. 33 Prozent glauben nicht, dass wir in besonders unsicheren Zeiten leben.