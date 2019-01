880.000 Beschäftigten arbeiten in der Elektroindustrie.

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Dämpfer für Deutschlands Elektroindustrie: Im November 2018 gingen 2,6 Prozent weniger Aufträge ein als 2017. Laut Branchenverband ZVEI blickt daher gut ein Viertel (26 Prozent) der Unternehmen pessimistisch auf das erste Halbjahr 2019. Grund sei die Unsicherheit an den Weltmärkten.



Nur im Inland gab es ein leichtes Plus bei den Bestellungen (plus 1,4 Prozent). Orders aus dem Ausland gingen deutlich zurück (minus 5,9 Prozent), vor allem aus den Euro-Partnerländern (minus 8,9 Prozent).