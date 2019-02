Ein Check-In-Schalter der Fluggesellschaft Germania.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania bieten verschiedene Fluggesellschaften den betroffenen Passagieren verbilligte Tickets an. Die Angebote richten sich insbesondere an Passagiere, die keine Pauschalreise gebucht haben.



Im Ausland gestrandete Germania-Kunden können Rückflüge bis Ende Februar 2019 ab sofort buchen und erhalten später die Hälfte des Flugpreises erstattet. Dieses Verfahren bieten Eurowings und Tuifly an. Auch Condor und die Lufthansa-Gruppe wollen Plätze anbieten.