Im März 2015 starben bei einem Germanwings-Absturz 150 Menschen. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Knapp drei Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den Alpen mit 150 Toten haben Angehörige erneut schwere Vorwürfe gegen die Lufthansa erhoben. In einem Brief an Konzern-Chef Carsten Spohr beklagen sie eine "Strategie des Mürbemachens und der Drohungen" sowie zu geringe Entschädigungen.



So müssten sie etwa für eine weitere Kostenübernahme von psychotherapeutischen Behandlungen eine Erklärung unterzeichnen, auf Prozesse und weitere Ansprüche gegen die Lufthansa zu verzichten.