Ihre Konkurrenten hatten mit kleinen Spitzen ihre Punkte in den letzten zwei Tagen schon gemacht. Friedrich Merz, der unter großem Jubel der jungen Christdemokraten die JU auf die nächste Bundestagswahl einschwor, ob 2020 oder 2021: "Wir werden die politische Auseinandersetzung darum führen müssen. Und wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, dann bin ich dabei." Was er damit meinte, ob er tatsächlich noch mal antreten wolle, ließ er bewusst offen.



Jens Spahn, der mit seiner Domäne Gesundheitspolitik versuchte zu punkten, setzte seine Kritik so, dass er den Namen von Kramp-Karrenbauer oder den ihres Generalsekretärs Paul Ziemiak nicht mal erwähnen musste. Es "wühle ihn auf", weil er auch er spüre, dass das Vertrauen in die CDU schwindet. Deshalb ginge es darum, wenn "man ein Amt hat, nicht nur zu reden, sondern zu machen". Manche Ratschläge sein halt "auch manchmal Nackenschläge", kritisierte er die ewigen Nörgler in der Partei, während er sich munter mit Ratschlägen beteiligte.