Hallhuber-Modehaus in München. Archivbild

Quelle: Tobias Hase/dpa

Nach dem Insolvenzantrag des Modeherstellers Gerry Weber hat das Unternehmen mit einem Investor eine Brückenfinanzierung in Höhe von zehn Millionen Euro für die Tochtergesellschaft Hallhuber vereinbart.



"Mit den nun zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Brückenfinanzierung wird der laufende Geschäftsbetrieb von Hallhuber bis auf Weiteres sichergestellt", heißt es in einer Mitteilung von Gerry Weber. Der Name des Investors wurde in der Mitteilung nicht genannt.