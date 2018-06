34 Mal umrundet die Crew die Erde, bis sie am Raumlabor andockt. 187 Tage wird der Astronaut diesmal auf der ISS leben und arbeiten, die in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde rast. In der zweiten Hälfte seiner Langzeit-Mission wird Gerst als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernehmen. Bei seinem ersten ISS-Flug 2014 brachte er es auf 165 Tage im All, als Bordingenieur. "Es ist einfacher, wenn man zum zweiten Mal fliegt, denn man hat die großen Unbekannten nicht", sagte er vor seinem zweiten Start. Man frage sich nicht mehr, wie das Leben da oben eigentlich ist.



Als Wissenschaftler erwartet den promovierten Geophysiker ein strammes Programm. Für rund 300 Experimente soll das halbe Jahr im All etwa reichen. 41 Forschungsprojekte steuert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR bei. Gerst soll in der Schwerelosigkeit unter anderem an Künstlicher Intelligenz und an den Eigenschaften planetarer Magnetfelder forschen. Auch geht es um die Frage, was Wissenschaftler vom Wanderverhalten der Tiere über den Klimawandel lernen können. Der Zeitplan ist eng getaktet. "Wenn Alex Commander ist, hat er weniger Zeit, weil er noch andere Aufgaben wahrnehmen muss", erklärte Volker Schmid vom DLR.