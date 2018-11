Startender Airbus A319 der Fluggesellschaft Eurowings.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Wegen eines undefinierbaren Geruchs im Cockpit hat eine Passagiermaschine auf dem Weg von Hamburg nach Zürich kurz nach dem Start kehrtmachen müssen. Nach einer Sicherheitslandung am Dienstagabend verließen die 114 Passagiere wohlbehalten den Airbus A319 der Eurowings, wie der Flughafen mitteilte.



Die Feuerwehr brachte fünf Crewmitglieder wegen leichten Unwohlseins vorsorglich in ein Krankenhaus. Ursache des undefinierbaren Geruchs war möglicherweise ein Defekt an der Klimaanlage.