Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will kein zweites Referendum über die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens. "Das Parlament hat die demokratische Pflicht, das umzusetzen, wofür das britische Volk gestimmt hat", sagte May dem britischen Sender BBC.



Die "Sunday Times" schrieb, Vizeregierungschef David Lidington und Stabschef Gavin Barwell bereiteten hinter Mays Rücken ein zweites Referendum vor. Lidington habe demnach Labour-Abgeordnete getroffen, um über eine neue Abstimmung zu sprechen.