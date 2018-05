Die HSH Nordbank wird an eine Investorengruppe verkauft. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Gesamtbetriebsrat der HSH Nordbank sieht den Verkauf der früheren Landesbank an private Investoren zwar insgesamt positiv, befürchtet aber den Abbau von mehreren hundert Arbeitsplätzen. Das sagte Olaf Behm, Gesamt- und Konzernbetriebsratschef in Kiel.



Die HSH Nordbank hat noch 1.050 Mitarbeiter in Hamburg und 698 in Kiel, konzernweit sind es rund 2.000. Die bisher im Staatsvertrag geregelte Konstruktion von zwei formal gleichwertigen Standorten falle mit der Privatisierung weg.