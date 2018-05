Der Präsident von Gesamtmetall, Rainer Dulger. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

Die Metall-Arbeitgeber stellen sich in der laufenden Tarifrunde auf Streiks ein. "Ein Arbeitskampf ist das letzte, was wir uns wünschen", sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger in Berlin. "Aber ich befürchte, dass die IG Metall ihre Streiks jetzt schon organisiert hat, völlig losgelöst von unserem Angebot."



Die IG Metall fordert bundesweit sechs Prozent mehr Geld und das Recht auf eine 28-Stunden-Woche. Die IG Metall hat bereits Warnstreiks angekündigt für die Zeit ab dem 8. Januar.