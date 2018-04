Container im Hafen von Duisburg. Archivbild Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Der Duisburger Hafen setzt weiter auf das wachsende China-Geschäft. Dazu will die Hafengesellschaft ihre Aktivitäten an der sogenannten Neuen Seidenstraße ausbauen. Mit einem großen chinesischen Logistikunternehmen sollen Projekte realisiert werden, teilte die Duisport-Gruppe mit.



Bei der "Neue Seidenstraße" geht es um milliardenschwere Investitionen unter anderem in Handelskorridore zwischen China und Europa. Vom Duisburger Hafen aus gibt es bereits regelmäßige Zugverbindungen nach China.