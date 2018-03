In Polen bleiben die Geschäfte zukünftig Sonntags geschlossen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

In Polen ist ein neues Gesetz zur Beschränkung der Ladenöffnungszeiten wirksam geworden. Große Supermärkte und die meisten Einzelhändler durften erstmals an einem Sonntag nicht öffnen. Das Gesetz hatten Gewerkschaften und die katholische Kirche gefordert.



Das Gesetz, das am 1. März in Kraft trat, erlaubt für 2018 nur noch zwei verkaufsoffene Sonntage pro Monat. Im kommenden Jahr ist es nur noch einer und 2020 sollen an allen Sonntagen die Geschäfte geschlossen bleiben.