Arbeiter in einem Maschinenbauunternehmen.

Quelle: Felix Kästle/dpa/Archivbild vom 29.11.2012

Handelsstreit, Brexit-Sorgen, lahmende Weltkonjunktur - die Geschäftserwartungen im heimischen Mittelstand sind so schlecht wie seit dem Krisenjahr 2009 nicht mehr. Das ergab die halbjährliche Umfrage des Bankenverbandes BVR und der DZ Bank unter 1.500 kleinen und mittleren Unternehmen.



Im Metall-, Automobil- und Maschinenbau seien die Pessimisten mittlerweile deutlich in der Mehrheit, heißt es in der aktuellen Studie. Auch Agrarwirtschaft und Handel blicken aktuell pessimistisch auf das nächste halbe Jahr.