Steffen Kampeter.

Die Arbeitgeber haben einen "Regelungswahn" bei Dienstreisen innerhalb der Europäischen Union beklagt und die Politik zu Erleichterungen aufgefordert. So benötigen Mitarbeiter von Unternehmen für jede dienstliche Reise ins EU-Ausland eine Bescheinigung über ihre Sozialversicherung, die sogenannte A1-Bescheinigung.



Dank Regelungswahns sei es schon fast einfacher, Mitarbeiter in Drittstaaten zu entsenden, so der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter.