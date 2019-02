Unter Führung der französischen Peugeot-Mutter PSA, die seit August 2017 bei Opel das Sagen hat, fährt der Autobauer einen drastischen Sparkurs. Tausende Mitarbeiter haben das Unternehmen bereits verlassen. Betriebsrat und Unternehmensführung vereinbarten den Abbau von 3.700 Stellen über Vorruhestandsregelungen und Abfindungen. PSA und Opel hatten zugesichert, kein Werk zu schließen und bis 2023 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. PSA verpflichtete sich im Gegenzug zu Investitionen in Milliardenhöhe für alle deutschen Standorte in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern. "Bei Opel läuft es sehr ähnlich, wie es vor sechs bis sieben Jahren bei Peugeot und Citroen gelaufen ist. Die hatten auch eine harte Zeit. Das ist weitestgehend überstanden, weil es PSA gut geht. Aber diese ersten Jahre waren im Prinzip genauso wie bei Opel", so Jürgen Pieper.