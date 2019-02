Geschändete Gräber im Elsass.

Quelle: Violetta Heise/dpa

Gut eine Woche nach der Gräberschändung auf einem jüdischen Friedhof im Elsass sollen die Grabsteine gereinigt werden. Die Arbeiten begännen an diesem Mittwoch, erklärte das Rathaus von Quatzenheim.



Auf dem jüdischen Friedhof waren mehr als 80 Gräber geschändet worden - unter anderem sprühten Unbekannte Hakenkreuze. Staatspräsident Emmanuel Macron reiste an und sicherte eine entschlossene Reaktion des Staates zu. In Frankreich ist die Zahl judenfeindlicher Vorfälle sprunghaft gestiegen.