Polizeibeamte begleiten abgeschobene Menschen. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Durch "No-Name-Buchungen" und eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Ländern will Bundespolizei-Präsident Dieter Romann die Zahl der gescheiterten Abschiebungen reduzieren. Damit sich auch in Zukunft genügend Beamte als Freiwillige für die oft physisch und psychisch belastenden Rückführungen melden, sollen die Arbeitsbedingungen verbessert werden.



In einem internen Schreiben der Bundespolizei, das der dpa vorliegt, ist von einer Storno-Quote bei Rückführungen von über 50 Prozent die Rede.