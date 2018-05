"Selbst wenn das unmittelbare Risiko, einen euroskeptischen Finanzminister in Italien zu bekommen, zumindest verschoben wurde, werden die Unsicherheiten die Stimmung in Italien und - in geringerem Maße - in der Euro-Zone auch in den kommenden Monaten belasten“, sagt der Chefvolkswirt der Behrenberg Bank, Holger Schmieding. Es handelt sich also um eine Atempause. Doch die nun wahrscheinlich im Herbst anstehenden Neuwahlen in Italien dürften genügend Stoff für Sorgen bieten bis zu diesem Termin.