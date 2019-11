Weihnachtsfeier in St. Katharinen (Archiv)

Quelle: dpa

Papst Franziskus schenkt dem Franziskaner-Orden in Jerusalem ein kleines Stück der Reliquie, die in Rom als Krippe des Jesuskinds verehrt wird. Das melden Vatikan News und die Franziskanerkustodie. Das soll am Freitag geschehen.



Nach einer Messe im Pilgerzentrum Notre Dame in Jerusalem können Gläubige die Reliquie verehren, bevor sie in das Franziskanerkloster in der Jerusalemer Altstadt gebracht wird. Am Samstagmorgen soll sie nach Bethlehem in die Katharinenkirche zur Aufstellung kommen.