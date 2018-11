Was wird geschenkt? Druckbare passiven Lautsprecherverstärker gibt es in allen Formen und Farben. Printen, das Smartphone in die Halterung stecken und schon gibt’s “druckvolleren” Sound.

Wieviel kostet das? Zwischen 5 und 20 Euro.

Wo bekomme ich es? Auf Thingiverse, MyMiniFactory oder Cults3D.

Bildquelle: All3DP