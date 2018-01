Die Veranstalter zählten an beiden Tagen mindestens 3.000 Besucher. Sie konnten auch Marktstände, das Leben in provisorischen Lagern, das Exerzieren sowie Schaukämpfe in der Nähe des Göhrde-Waldes miterleben. Etwa ein Dutzend Pferde waren bei dem Spektakel dabei. Besucher waren zeitweise gebeten, ihre Ohren zu schützen. "Die Massen an Vorderlader-Waffen knallen gewaltig, wenn der Pulverdampf rausgeschossen wird" sagte Dauber. Zum Abschluss am Sonntag wurden alle Einheiten bei einer Parade vorgestellt.