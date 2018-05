Jetzt ist es amtlich: Intersexuelle Menschen haben einen Anspruch auf eine dritte Option in der Geschlechter-Frage. In Standesämtern muss nun nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine neue Kategorie in Geburtsregistern eröffnet werden. Die Richter in Karlsruhe sehen in der aktuellen Formulierung eine Diskriminierung und einen Verstoß gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht für Personen, deren Geschlecht nicht klar bestimmbar ist.