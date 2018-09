Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden erstellt jährlich ein Ranking der beliebtesten Vornamen in Deutschland - getrennt nach Jungen und Mädchen. Laut Mitarbeiterin Frauke Rüderbusch steigt die Zahl der für beide Geschlechter möglichen Vornamen stetig, mittlerweile hält sie "gut die Hälfte" der jeweils 200 Namen umfassenden Listen für unisex-fähig. Für die Wissenschaftlerin ist ein Name dann geschlechtsneutral, wenn er in unterschiedlichen Kulturkreisen für männlich und weiblich gewählt wird - auch wenn er in Deutschland eher einem Geschlecht zuneigt.