Ein Erdgasspeicher im ostfriesischen Jemgum. Quelle: Ingo Wagner/dpa

Die Kältewelle hat die Erdgasspeicher in Deutschland kräftig geleert. Die Reserve ist auf ungefähr 55 Terawattstunden zusammengeschmolzen und damit so niedrig wie seit fünf Jahren nicht. Die rund 50 deutschen Gasspeicher sind im Schnitt noch zu 23,8 Prozent gefüllt.



Das geht aus den aktuellen Speicherdaten der europäischen Gasorganisation GIE hervor. Noch vor einem Monat enthielten die Speicher rund doppelt so viel Gas. Die Gas-Versorgung der Haushalte ist aber noch nicht in Gefahr.